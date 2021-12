Niente Capodanno in Piazza, De Luca ribadisce: "Sono pronto ad emettere ordinanze"

Niente concerto di Capodanno, com'è noto, e niente spumante in piazza, niente comitive pronte a far saltare il tappo al rintocco della mezzanotte. Un ulteriore giro di vite arriverà da parte della Regione Campania. Il presidente Vincenzo De Luca ha detto: "Sono sinceramente dell’opinione che è meglio evitare le occasioni di diffusione del contagio”.

La riflessione

"Si può fare anche una valutazione di tipo diverso e cioè dire che le feste in piazza servono a limitare le feste al chiuso, ma forse avremmo sia le feste in piazza che quelle al chiuso, anche perché mi chiedo chi sarà in grado di effettuare controlli la notte del 31 dicembre”.