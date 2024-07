Tutela del patrimonio culturale, il bilancio 2023 dei carabinieri: quasi quattromila reperti recuperati in Campania

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, con competenza sulla regione Campania, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e gli organi periferici del Ministero della Cultura, ha realizzato una serie di attività preventive e repressive, mirate principalmente a contrastare gli scavi clandestini e il traffico di reperti archeologici. Le operazioni hanno portato a un significativo aumento dei beni culturali sequestrati, con un totale di 3.397 reperti recuperati, per un valore stimato di 2,5 milioni di euro. Alcuni di questi beni sono già stati restituiti ai legittimi proprietari pubblici e privati della Campania e di altre regioni italiane.

I dati del 2023

Il monitoraggio costante delle aree archeologiche terrestri e marine, supportato dal Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Subacquei di Napoli, insieme a indagini telematiche sui canali di e-commerce, ha permesso di recuperare 2.258 reperti archeologici nel corso dell'anno, un aumento rispetto ai 2.134 del 2022. Questi sforzi hanno portato al deferimento di 17 persone per scavi clandestini e di 87 per ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali. Per la tutela dei beni architettonici e paesaggistici, sono stati effettuati circa 360 sopralluoghi su tutto il territorio regionale, che hanno portato al deferimento di 29 persone e al sequestro di importanti siti e beni monumentali. Tra questi, la storica Stazione di Bayard e la Grotta dell’Annunziata, entrambe utilizzate illecitamente come parcheggi. Inoltre, diverse strutture turistico-ricettive nelle zone costiere del Cilento e dell'Amalfi sono state sequestrate per lottizzazione abusiva e distruzione di riserve naturalistiche. L'attività di contrasto alla ricettazione di beni librari e archivistici ha portato al sequestro di 1.139 beni, tra cui libri rari come incunaboli e cinquecentine, molti dei quali appartenenti al Fondo Borbonico dell'Archivio di Stato di Napoli. La costante vigilanza ha anche permesso di ridurre il numero di furti (da 27 a 24) e oggetti trafugati (da 298 a 182) rispetto all'anno precedente, e di incrementare il numero di beni culturali recuperati (da 2.544 a 3.397). Infine, il Nucleo TPC di Napoli ha promosso un progetto per la creazione del "Museo Campano dell’Arte Salvata" a Castel Sant'Elmo. Questo museo sarà non solo un contenitore delle opere recuperate, ma anche un polo didattico-museale con sale espositive e spazi per convegni e laboratori dedicati alla tutela del patrimonio culturale. Azioni ispettive sono state intraprese anche nei confronti dei privati detentori di beni culturali già dichiarati di interesse. Ad esempio, un'opera d’arte attribuita a Sandro Botticelli è stata prelevata per ragioni di conservazione e sicurezza, e avviata al restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze per una definitiva attribuzione. Questi sforzi dimostrano l’impegno della Regione Campania e delle forze dell’ordine nella tutela del patrimonio culturale, evidenziando l'importanza di una collaborazione interistituzionale efficace per preservare la ricchezza storica e artistica del territorio.