Caro carburanti, Saiello: "Disattesa la mia risoluzione per monitorare l’andamento dei prezzi”

“L’aumento del costo del carburante si riverbera a cascata sui prodotti con rincari davvero gravosi per i cittadini. Nella nostra regione, inoltre, si registrano prezzi tra i più alti a livello nazionale con il record negativo di Ariano Irpino", lo ha detto il presidente della IV Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S, Gennaro Saiello. "Lo scorso anno abbiamo approvato in IV Commissione speciale una mia risoluzione che istituiva un tavolo tecnico permanente con consumatori, imprese, Prefettura e Guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi. Ad oggi, tuttavia, il tavolo non si è mai riunito e la risoluzione è stata disattesa”, ha aggiunto.

L'appello