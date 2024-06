L'indiscrezione/ Flop di Azione alle Europee, Mara Carfagna tentata dal ritorno in Forza Italia

Tante voci, molte ipotesi e finora nessuna smentita alle indiscrezioni pubblicate sui quotidiani nazionali. Almeno per il momento tutto tace: i maldipancia, all’interno di Azione, dopo il flop delle Elezioni Europee ci sono eccome ed emergeranno nel corso dell’Assemblea Nazionale del partito di Carlo Calenda, convocata per la metà del mese di luglio.

Il retroscena

Enrico Costa, la salernitana Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini stanno alla finestra, in attesa di capire in quale direzione andrà il partito per le prossime competizioni elettorali: una riunione di tutto il centro – riprendendo una collaborazione con Matteo Renzi – ma anche le possibili alleanze strutturali con il Partito Democratico o, anche, con il Centro Destra. Dalla linea che adotterà Carlo Calenda dipenderà anche la futura permanenza di molti esponenti di Azione all’interno del partito perchè un’intesa con il centro sinistra non piace a tutti, anche se non sono molti.