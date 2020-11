"Forza Capitano!": Salerno fa il tifo per Carmine Novella

Non solo familiari e amici, ma innumerevoli cittadini "fanno il tifo" per il noto il Capitano Carmine Novella della Polizia Municipale di Salerno. Sempre in prima linea per il suo territorio, instancabile sentinella del rispetto delle norme a tutela della comunità, il Capitano, per la prima volta, non dà, ma riceve sostegno e preghiere dall'intera cittadinanza. Colpito da un brutto male (non inerente alla pandemia da Covid-19 ndr), il Capitano si trova a dover combattere una dura battaglia, questa volta per la sua salute.

Ma non è solo: accanto a lui, si stringe Salerno intera che attende solo di poterlo riabbracciare molto presto. A Carmine Novella, gli auguri di una pronta guarigione anche da parte dalla nostra redazione. Forza Capitano.