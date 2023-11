Carne sintetica, Vietri (FdI): "Siamo gli unici a difendere il Made in Italy" 

"L'approvazione definitiva, da parte della Camera, del disegno di legge contro l'importazione, la produzione e la commercializzazione della Carne sintetica è un'altra battaglia vinta dal Governo Meloni". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

La nota

"Il lavoro portato avanti in questi mesi con tenacia dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in collaborazione con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, consentira' di tutelare maggiormente la nostra produzione agroalimentare difendendo il Made in Italy - sottolinea Vietri - si tratta di un provvedimento che, oltre ad aver avuto gia' il via libera del Senato,è stato approvato, il 19 aprile scorso, anche dalla Conferenza delle Regioni e che vede tra i suoi sostenitori tantissimi amministratori, anche di centrosinistra, tra cui il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale ha firmato una petizione in cui si ribadisce il sostegno all'iter legislativo intrapreso dal Governo Meloni. Oggi, inoltre, la Coldiretti è di nuovo in piazza a Roma per ribadire pubblicamente il suo supporto. Questo significa che agricoltori ed allevatori sanno bene chi e' dalla loro parte e chi e' contro. Le critiche strumentali di certe opposizioni non fanno altro che confermare che siamo davvero gli unici ad avere a cuore gli interessi dei cittadini e delle aziende italiane".