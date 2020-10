Salerno: arriva in Consiglio la proposta sul differimento dei termini per l'esenzione della Tari 2020

La commissione bilancio del Comune di Salerno, presieduta da Fabio Polverino, ha approvato, all'unanimità, su istanza dei consiglieri comunali Horace Di Carlo e Pietro Stasi, la proposta da portare in Consiglio del differimento dei termini per la domanda di esenzione e riduzione della Tari 2020.

Il commento

"È una decisione che va nella direzione di aiutare e sostenere le fasce più deboli che non erano riuscite a presentare la domanda entro il termine fissato inizialmente del 15 Settembre - ha spiegato Polverino - La Commissione tutta ringrazia l'assessore al Bilancio Luigi Carmelo Della Greca per il suo incessante lavoro e per la risposta immediata ad una richiesta di ascolto delle persone più svantaggiate".