Castellabate: il nuovo regolamento Tari per il recupero di rifiuti speciali e rateizzazioni

Nel consiglio comunale del 29 aprile 2021, il Comune di Castellabate ha approvato variazioni ed integrazioni al regolamento TARI che consistono nell’introduzione dell’art. 17 bis – riduzioni per rifiuti speciali avviati a recupero in modo autonomo e della modifica dell’articolo 24 – accertamento e riscossione. In sintesi le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (D.lgs. 116/2020). Per tali soggetti è possibile ottenere una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa e, nel caso di conferimento al servizio di raccolta comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell’umido, sarà consentita una riduzione massima del 40% della quota variabile. Le domande, per l’anno corrente, vanno presentate entro il 31 maggio al Protocollo dell’Ente e inviate annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per informazioni sulle modalità è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 0974 962310 o a mezzo mail a tributi@comune.castellabate.sa.it. Relativamente alla modifica dell’art. 24 invece, nel regolamento vengono indicate in un massimo 4 rate o con un unico versamento le scadenze per i pagamenti relativi alla TARI che verranno definite dalla Giunta Comunale così come le riduzioni a favore di particolari categorie.

«Tali modifiche agevoleranno le attività non domestiche con le riduzioni applicabili ma anche il resto delle categorie grazie alla possibilità di definire una rateazione più lunga», dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «La Giunta comunale sta inoltre lavorando a definire le agevolazioni in favore di quelle categorie che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia».