Covid e bambini: De Luca mira a creare centri vaccinali pediatrici, poi l'appello

"Quello che è accaduto ieri per le scuole è sconvolgente. Nel giro di 24 ore hanno dato indicazione a chiudere le scuole quando c'era un solo contagio, siamo arrivati in serata e hanno cambiato di nuovo opinione. E' qualcosa di sconvolgente, non voglio adoperare parole pesanti".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, relativamente al dietrofront da parte del Governo di prevedere la dad con un solo contagio in classe. "Meno male che ci sono le Regioni perché se dipendesse da quello che fa Roma, lo Stato centrale, saremmo davvero rovinati", ha aggiunto De Luca.

I centri pediatrici

Puntare su centri dedicati ai bambini per la vaccinazione anti Covid dai 5 agli 11 anni di età: questo l'obiettivo del presidente della Regione interpellato sull'avvio della vaccinazione per i piccoli. "E' un tema delicato e sensibile per tutti quanti noi, ma dobbiamo comprendere che la vaccinazione dei bambini, nelle dosi ovviamente adeguate ai bambini, è indispensabile per evitare che il contagio si diffonda tra i più piccoli. La mia idea - ha sottolineato il Governatore - è di realizzare dei centri vaccinali per i bambini dedicati ai bambini, centri vaccinali pediatrici per i bambini, e anche di impegnare fino in fondo i pediatri di libera scelta, quelli di famiglia. Però dobbiamo fare questa campagna di vaccinazione".

Il Governatore sulla possibilità di nuove chiusure per Covid, poi l'appello: