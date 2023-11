Centrosinistra, De Luca: "Il campo giusto proposto da Conte? Basta non sai camposanto"

Dibattito nel centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Campania. Dopo lo stop al terzo mandato da parte della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il governatore De Luca ha incassato se non un’apertura, ma qualcosa di simile, dal leader del M5S Giuseppe Conte.

L'alleanza PD-M5S

"Io sono un po' all'antica, sono un po' in difficoltà con le nuove terminologie. L'importante è che non andiamo verso il camposanto, perché quello non sarebbe produttivo per l'Italia". Con una battuta il presidente De Luca, commenta la definizione dell'ex premier Conte di "campo giusto" a proposito dell'alleanza di sinistra su cui ha lavorato ieri a Napoli in un lungo colloquio con il sindaco Gaetano Manfredi. "Io parlerei - ha detto De Luca - sempre in termini molto più semplici, di alleanze politiche. Alleanze, coalizioni, sono cose che si capiscono. Perché questa definizione dei campi rinvia a un linguaggio della sinistra 'pipi', radical chic, senza chic". Poi aggiunge: "Le dichiarazioni che ha fatto Conte mi sono sembrate sinceramente molto ragionevoli, molto equilibrate, molto serie, e mi pare che su questa base si possa ragionare per costruire un'alleanza credibile per governare l'Italia". Per De Luca "per governare questo Paese non bastano gli slogan e una riedizione di Lotta Continua. Occorre mettere in piedi un programma che, partendo dalla povera gente e dal mondo del lavoro, sia credibile anche per il sistema delle imprese, per i ceti professionali, per i ceti dinamici del nostro Paese e, in ogni caso, per la maggioranza degli italiani, altrimenti la strada per il governo rimane chiusa" conclude il presidente della Campania.