Certosa di Padula, l'annuncio di Sangiuliano: "Avrà autonomia gestionale, via la scala in ferro"

Nel pomeriggio di ieri, gli ambienti della Certosa di Padula hanno accolto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato: “Sono favorevole all’Autonomia gestionale per la Certosa di Padula, ha le carte in regola per diventare un grande polo museale”. E ancora: "Abbiamo aumentato da 44 a 60 i Musei autonomi perché autonomia vuol dire più risorse, più capacità di spesa, migliore gestione manageriale – afferma il ministro Sangiuliano – Adesso porteremo dagli attuali 60 a 80 i siti museali e ci sarà anche la Certosa di San Lorenzo perché l’importanza di questo bene, l’espressione e il valore che esprime, merita l’autonomia”.

Il caso della scala

“La scala della vergogna sarà tolta entro il prossimo autunno e tornerò in visita per le dovute verifiche”. Il riferimento del Ministro Sangiuliano è alla nota scala antincendio in ferro rinvenuta nell’ambito di un intervento di restauro e fruizione innovativa per la valorizzazione del sito Unesco. “Chiariamo una verità storica, la scala è stata messa in un periodo in cui non ero ministro – ha dichiarato l'esponente del Governo Meloni – Non voglio fare polemiche su chi mi ha preceduto, siamo però a lavoro. Questa scala non mi piace, non dà giustizia alla bellezza di questo sito. Stiamo lavorando contro la burocrazia per toglierla nel più breve tempo possibile”.

Il commento

Soddisfazione viene espressa dal senatore Antonio Iannone (FdI): “Avevo chiesto che la magnifica Certosa di San Lorenzo diventasse autonoma dalla troppo lontana direzione musei di Napoli. Oggi il Ministro Sangiuliano in visita lo ha annunciato. Una grande notizia che rende giustizia al grande valore culturale di questo straordinario attrattore. E’ un impegno che è stato mantenuto con il territorio e le parole del Ministro sono una garanzia”.