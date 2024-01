Cilentana, il Sottosegretario Ferrante e l'Anas faranno un sopralluogo

E' stata accolta la richiesta dei giovani di Forza Italia: il 19 gennaio il Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante effettuerà un sopralluogo, insieme ai giovani di Forza Italia Salerno e al capo compartimento Anas Campania, lungo la Cilentana all'altezza del viadotto "Acquaruolo". "Al di là della criticità e dell'emergenza, l'arrivo del Sottosegretario Ferrante è un momento storico per tutto il Cilento. E' un forte segnale di quanto il Governo e Forza Italia siano vicine a questi territori spesso abbandonati e ridotti dai governi di sinistra a veri e propri fanalini di coda" chiosa Pasquale Dell'Omo, coordinatore dell'area Cilento di Forza Italia Giovani.

L'altro commento

Altrettanto entusiasta il vice coordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Salerno di FIG Pietro Costabile: "L'arrivo in Cilento del Sottosegretario al MIT dimostra ancora una volta la prontezza di questo Governo. Invito gli amministratori locali a presenziare e a segnalare prontamente le doglianze dei paesi più a Sud della nostra provincia, penalizzata per estensione e per numerosità di micro comuni, realtà interne non per questo meno importanti o rappresentabili da parte delle istituzioni. Come Forza Italia Giovani ci impegneremo in questo 2024 anche in questo ambito, chiedendo visibilità e cura delle nostre grandi aree interne".