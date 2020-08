Sorpresa nel Cilento, avvistato lo yacht "T.M Blue One” di Valentino

Tanta, curiosità, oggi nel Cilento, dov’è stato avvistato lo yacht “T.M Blue One” di Valentino Garavani, il famoso stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. La bellissima imbarcazione, dedicata ai suoi genitori, è approdata a Palinuro (Centola) durante la crociera che ha già fatto tappa in Croazia, a Montenegro e in altre località turistiche italiane.

Le caratteristiche

Lo yacht T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo, per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren. La barca nata 41 metri è stata allungata e riprofilata a 49 metri nel 2014, un lavoro importante realizzato dalla Lusben di Viareggio. E’ talmente bello e rappresentativo di uno yacht di classe che l’enciclopedia libera Wikipedia lo ha scelto come prima immagine per illustrare la parola “panfilo”.