Presentata la piattaforma “CiShoppo”: roadshow presso associazioni di categoria

Stamattina, giovedì 6 maggio, l'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo e il CEO di IT SVIL Carlo Mancuso hanno incontrato i referenti delle associazioni di categoria per illustrare i vantaggi, le potenzialità e le modalità di attivazione/utilizzo dell’app “CiShoppo”. La sperimentazione dell’app è partita nella città di Salerno proprio in virtù della partnership con il Comune di Salerno, con la possibilità offerta agli esercenti locali di iscriversi gratuitamente alla piattaforma, e quindi promuovere prodotti ed i servizi ad un pubblico altamente profilato e targetizzato, vicino al proprio negozio o alla propria struttura.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto con chi lavora quotidianamente in un settore come quello del commercio di prossimità penalizzato fortemente dall’emergenza Coronavirus. Inoltre, è emersa la necessità di organizzare un roadshow, a partire dal mese di settembre, presso le sedi delle associazioni di categoria per formare/informare gli associati/esercenti sull’utilizzo della piattaforma, sul caricamento di prodotti, offerte e promozioni. Grazie a questi incontri, sarà possibile avviare un canale diretto per l’utilizzo della piattaforma CiShoppo con i protagonisti, ovvero le attività commerciali, nell’ottica di una valorizzazione delle eccellenze locali e tipicità, e soprattutto della promozione del commercio di prossimità.