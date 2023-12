Made In Italy, arriva il registro delle città identitarie: coinvolto il Cilento

Sarà istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità, presso il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Lo stabilisce un emendamento al ddl sul Made in Italy approvato in commissione Attività Produttive alla Camera, a firma del deputato salernitano di Noi Moderati, Pino Bicchielli. "L'istituzione del Registro - ha detto il vice presidente del partito alla Camera dei Deputati -ha lo scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali nei mercati nazionali ed internazionali, assicurando la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza". Una proposta che nasce e coinvolge anche la provincia di Salerno e in particolar modo il Cilento.

La nota di Bicchielli