Governance Poll del Sole 24 Ore: De Luca scivola al 9° posto, il sindaco Napoli 67°

Resta nella top ten, ma scivola al 9° posto, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella classifica di gradimento di governatori e sindaci, la Governance Poll svolta per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi. Nel 2023 il Governatore della Campania ottiene una percentuale di consenso politico pari al 54,5%. Al primo posto il dem Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), seguito dai leghisti Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).

Nessuna soddisfazione neanche per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, nella graduatoria sul gradimento dei primi cittadini, scende al 67esimo posto (lo scorso anno era risultato 58° ndr), con una percentuale di consenso politico pari al 50,0%.

Non si fa certo attendere, il commento di Roberto Celano, capogruppo Forza Italia al Comune di Salerno:

I disastri prodotti in Comune e Regione dalle amministrazioni guidate dall'opprimente sistema di famiglia progressista sono, ormai, più "percepibili" e convincenti delle frottole e dei favolosi racconti del "parolaio del venerdì".

La sanità in ginocchio, i trasporti fatiscenti, una città ridotta nel degrado più assoluto, i servizi inesistenti, le clientele con pubblico denaro, la tassazione comunale e regionale ormai insostenibile, hanno determinato il crollo a picco della credibilità e del consenso del Sindaco Napoli e del Governatore De Luca, che registra, tra tutti i Presidenti di Regione, il calo più vistoso rispetto al dato elettorale nella classifica di gradimento stilata dal "Sole 24 Ore". È l'ora che il dissenso misurato da sondaggi commissionati dal principale quotidiano economico del Paese si confermi nelle urne e che la più disastrosa esperienza di governo che sta devastando ogni settore della pubblica amministrazione cittadina e regionale, anteponendo interessi altri a quelli della collettività, tolga finalmente e definitivamente il disturbo per lasciare spazio a nuove esperienze amministrative che possano finalmente misurarsi in modo più serio col governo dei territori.