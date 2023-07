Comuni Ricicloni, il Comune di Salerno vince il premio Best Practice

In occasione della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, ideata da Legambiente, il Comune di Salerno vince il premio Best Practice per i risultati di differenziata ottenuti nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023. Inoltre, la Reggia di Caserta ottiene il premio Start up beni UNESCO per aver riorganizzato la raccolta differenziata nei giardini e negli uffici seguendo le Linee Guida del CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio nei siti UNESCO; il Comune di Napoli e ASIA Napoli ricevono la menzione speciale Teniamoli d’occhio per le attività finalizzate al miglioramento della raccolta nella VI Municipalità del capoluogo. "CONAI supporta da sempre le realtà territoriali, mettendo a disposizione competenze e risorse economiche per sviluppare nuovi piani di raccolta differenziata", ha commentato il direttore generale di CONAI Valter Facciotto. "In particolare nelle aree del Mezzogiorno, che ancora soffrono di una carenza di impianti per i rifiuti, il Consorzio si è sempre impegnato per aiutare le pubbliche amministrazioni nel migliorare i risultati di raccolta e intercettazione dei rifiuti, finalizzate al riciclo. La Campania è una delle Regioni in cui più abbiamo lavorato negli anni: siamo molto felici di premiare oggi tre enti regionali per il loro impegno a tutela dell’ambiente e delle sue risorse. Il Comune di Salerno, la Reggia di Caserta e il Comune di Napoli insieme ad ASIA Napoli sono tre esempi di come impegno e serietà portino sempre grandi risultati. E il nostro Paese, soprattutto di fronte ai nuovi obiettivi europei di intercettazione e riciclo degli imballaggi, ha sempre più bisogno di un impegno condiviso: tutti dobbiamo fare la nostra parte".

Best Practice: Comune di Salerno

Dopo aver ricevuto dal Consorzio il premio Start up nel 2022, oggi la città di Salerno sale nuovamente sul podio dei Comuni Ricicloni per i risultati presentati negli ultimi diciotto mesi, vincendo il premio Best Practice. Tra il 2020 e il 2021, il Comune aveva visto scendere il tasso di raccolta differenziata dal 60% al 59%, al di sotto dell'obiettivo minimo stabilito dalla legge. Per questo, su richiesta del Comune, nel 2021 CONAI ha avviato una collaborazione con il gestore dei servizi Salerno Pulita per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata degli imballaggi, introducendo correttivi ai servizi (come la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro) e attività di comunicazione sensibilizzazione. Supportate dai Consorzi di filiera del sistema CONAI, in particolare Coreve e Comieco, le attività sono iniziate a maggio 2022. Salerno ha chiuso l’anno con il 65% di raccolta. Nei primi sei mesi del 2023 la percentuale è salita al 74%.

La soddisfazione del sindaco

"Siamo orgogliosi che la città di Salerno sia stata inserita nell'elenco dei Comuni Ricicloni: è il risultato del lavoro coordinato di Comune di Salerno e Salerno Pulita, con il supporto di CONAI e l'impegno dei nostri concittadini che ringraziamo- ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli- Dopo una fase di leggera flessione nelle percentuali di raccolta differenziata, siamo riusciti ad invertire la tendenza: lo abbiamo fatto introducendo alcune importanti novità (la raccolta porta a porta del vetro e dei tessili, alcune modifiche nei giorni di conferimento, l'introduzione delle isole ecologiche mobili) e grazie ad una efficace e capillare campagna di sensibilizzazione. Continueremo su questa strada e, con l'aiuto dei salernitani, saremo sempre più un modello di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti".

Parla l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella