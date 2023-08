Ferragosto, il Focus di Confcommercio: Campania fra le Regioni più gettonate

Al mare, in Italia, con amici o parenti, in hotel o in seconde case, alla ricerca di divertimento e relax: queste le vacanze programmate da circa 14 milioni di italiani per la settimana di Ferragosto, nella quale spenderanno circa 7 miliardi di euro.

Il focus

I dati emergono dal focus su Ferragosto dell'Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg. Secondo la ricerca, 8 vacanzieri su 10 resteranno in Italia, nel 36% dei casi vicino a casa o comunque all'interno della regione di residenza. In ogni caso, ferragosto vuole dire mare - per quasi il 50% dei nostri connazionali - o montagna, scelta da poco piu' del 20%. Lo confermano anche le regioni piu' gettonate in Italia, con Liguria, Trentino Alto Adige, Calabria, Campania, Puglia ed Emilia Romagna ai primi posti, cui seguono Sardegna e Sicilia. Citta' d'arte e piccoli borghi realizzano insieme il 10% delle preferenze e bisogna sommare mete in campagna, lago e in luoghi immersi nella natura per aggiungere un ulteriore 17%.