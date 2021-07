Il gruppo consiliare "Salerno di Tutti" organizza mercoledì 21 luglio, dalle ore 17, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la conferenza dal titolo "Salute ‘in ferie’ in Campania - dalla pandemia alla fonderia, paradossi e negligenze ai danni della cittadinanza". L'incontro/conferenza stampa sulla salute pubblica, partendo dalla città di Salerno ed attraversando la regione Campania, intende essere un focus in cui interverranno diversi relatori e che verterà sulle criticità della sanità salernitana e campana, che da troppi anni creano disservizi alla popolazione.

Pandemia

Il filo conduttore sarà, inevitabilmente, la pandemia, che ha evidenziato in misura maggiore le carenze già esistenti nella gestione della sanità campana, come l'aver distrutto l'assistenza sul territorio, aver abbandonato le famiglie con a carico membri con patologie ed "aver usato la sanità come tavolo per il clientelismo senza premiare la meritocrazia ed è stata anche un paravento perché ha nascosto le inefficienze delle discutibili scelte politiche portate avanti a livello regionale", viene scritto nella nota inviata alla stampa dagli organizzatori. Tra i temi precipui la scelta di un nuovo ospedale da realizzare in città e la necessità di una sanità del territorio.

Introduce e modera l'incontro Lorenzo Forte, presidente di "Salute e Vita", associazione che da decenni porta avanti una battaglia contro l’inquinamento atmosferico causato dalle Fonderie Pisano. Oltre a Gianpaolo Lambiase, capogruppo consigliere comunale "Salerno di Tutti", vi sarà Ciro Amante, responsabile nazionale del Dipartimento Salute e Sanità del "Movimento demA" e Paolo Fierro, vice presidente dell’associazione "Medicina Democratica", nonché consulente e compagno di viaggio dell’Associazione "Salute e Vita", che ha contribuito a far nascere la Consulta Popolare per la Salute e la Sanità nella città di Napoli, un organismo che tratta la salute in tutte le sue forme e che, a Salerno, non ha mai preso vita. La parola passerà poi alla mamma di un bambino autistico, lasciata in balia della burocrazia e di uno Stato assente, dopodiché ai referenti di associazioni del territorio che porteranno le loro testimonianze. L'evento potrà essere seguito in presenza ed online, attraverso la pagina Facebook di "Salerno di Tutti Live". Si invita la stampa e la cittadinanza a partecipare.