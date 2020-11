Connessione fino a 100 Mb/s nel salernitano grazie ad Eolo

Sempre più preoccupante il problema del Digital Speed Divide nel Paese: secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, sono oltre 330mila gli alunni non raggiunti da alcun tipo di connessione Internet. Eolo, operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access, ha annunciato a maggio 2020 un piano di potenziamento infrastrutturale da 150 milioni di euro per portare, entro il 2021, la connessione ultra veloce in tutte le aree del Paese che ancora ne sono prive.

I piani di sviluppo dell’azienda coinvolgono anche il territorio di Salerno dove EOLO annuncia di aver raggiunto 32 nuovi comuni con i suoi servizi:. Connessione rapida, dunque, a Altavilla Silentina, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Nocera Superiore, Roccapiemonte, San Cipriano Picentino e Tramonti con connessione fino a 100 Mb/s e Albanella, Aquara, Auletta, Battipaglia, Buccino, Campagna, Capaccio Paestum, Castelcivita, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo. Ancora, Colliano, Controne, Contursi Terme, Eboli, Montecorvino Pugliano, Nocera Inferiore, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Serre, Sicignano degli Alburni, Valva e Bellizzi con connessione fino a 30 Mb/s. Grazie a queste prestazioni, gli abitanti e le imprese di questi Comuni potranno sfruttare tutte le potenzialità della rete e consentire l’effettivo sviluppo di tutti i servizi connessi alla rete internet.

Luca Spada, fondatore e Amministratore Delegato di Eolo: