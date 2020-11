Allarme contagi al Ruggi, Polichetti (Fials) replica a Sarno: "Ci lascino lavorare, no alle speculazioni elettorali"

Ad ogni campagna elettorale fioriscono paladini della sanità e ci si accorge dello stato dei nostri ospedali e poi quando il palcoscenico delle elezioni si chiude tutto è come prima o addirittura peggio. Lasciateci lavorare ed andate ad inscenare le vostre risse altrove. Gli ospedali sono il luogo della sofferenza e noi medici abbiamo bisogno di concentrazione.

E' quanto replica il dottor Mario Polichetti, segretario provinciale della Fials Salerno, in merito alle dichiarazioni dell'avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno: "Non è giusto fare campagna elettorale sulla sofferenza e sugli ospedali. Chiedo che ci lascino lavorare in pace e spostino i loro interessi elettorali e propagandistici altrove. - ha insistito il noto ginecologo e sindacalista - Ci sono tanti altri luoghi e tanti altri argomenti di grande attualità. Si lasci la sanità ai medici e la di smetta di speculare in senso filosofico su argomenti tecnici che riguardano gli addetti ai lavori e nessun altro", ha concluso Polichetti.