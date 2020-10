Conte e il nuovo decreto: i sindaci potranno chiudere alle 21 vie e piazze, cosa cambia

Si è tenuta questa sera la conferenza stampa, a Palazzo Chigi, convocata per le 21,30: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato il Dpcm.

Di seguito, i punti salienti e le novità

Ristorazione

Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Altrimenti la somministrazione è permessa fino alle 18, mentre le consegne a domicilio e l'asporto sono consentiti fino a mezzanotte. Si potrà stare al massimo sei persone per tavolo e i locali dovranno affliggere il numero massimo di persone che possono entrare.

Sale scommesse

Nelle sale gioco e scommesse l'apertura sarà limitata alle 21.

La scuola

Le attività scolastiche continueranno in presenza, ma per le scuole secondarie di secondo grado verranno favorite modalità più flessibili dell'organizzazione dell'attività didattica, con l'ingresso alle 9 e se possibile turni pomeridiani. Le stesse regole valgono per le università.

Gli eventi

Sono vietate le sagre ma non le manifestazioni, sono sospese le attività congressuali mentre nella pubblica amministrazione le riunioni si svolgono a distanza.

Lo smart working e le palestre

Si potrà fare ricorso allo smart working, mentre per le palestre si attenderà una settimana per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza: per ora l'attività sportiva non viene sospesa, almeno fino alla settimana prossima.

