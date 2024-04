Università di Salerno, arriva Conte per la presentazione del libro di Tridico

Giuseppe Conte arriva in provincia di Salerno. Il leader del Movimento Cinque Stelle sarà domani (lunedì 8 aprile), alle 11, presso l’Università degli Studi di Salerno (al Campus di Fisciano) per la presentazione del libro “Governare l'economia per non essere governati dai mercati" del professore Pasquale Tridico. Quest’ultimo – come annunciato nelle settimane scorse - sarà candidato alle elezioni europee per il M5S nella Circoscrizione Sud Italia.