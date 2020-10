Corda in accordo onlus - assemblea annuale dei soci - evento online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Quest'anno l'appuntamento annuale si terrà sulla piattaforma Google Meet, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sarà l'occasione per parlare di quanto fatto durante questo particolare anno sociale e, soprattutto, per definire le priorità di intervento per il prossimo. Ti ricordiamo che il tuo appoggio e partecipazione hanno contribuito alla crescita e sviluppo della nostra realtà, dandoci la possibilità di mettere in atto azioni e iniziative per dare risposta alle necessità del nostro territorio. L'invito è di partecipare all'incontro con il consueto spirito di apertura e collaborazione, continuando il positivo percorso condiviso. Per partecipare all'evento: https://meet.google.com/kug-avuy-tri