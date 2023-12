Presunte irregolarità nella gestione del servizio idrico: invito a dedurre per Caldoro

L'ex presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, oggi capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, figura tra i destinatari dei 13 inviti a dedurre notificati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti su presunte irregolarità nella gestione del servizio idrico integrato in 76 comuni delle province di Napoli e Salerno. Le indagini, dirette dai pm Davide Vitale e Flavia Del Grosso, riguardano il mancato trasferimento di opere e infrastrutture idriche gestite dalla Regione Campania alla società Gori, concessionaria del servizio nei comuni della zona sud della provincia di Napoli e in alcuni comuni della provincia di Salerno. Gli altri inviti a dedurre sono stati notificati al presidente del cda di Gori, Sabino De Blasi, e di ex assessori della Giunta regionale guidata da Caldoro, ritenuti responsabili di colpa grave in via sussidiaria "in virtù di plurime condotte omissive".