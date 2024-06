Danno erariale da 3,7 milioni di euro in Regione Campania: coinvolti politici e dirigenti

La Procura della Corte dei Conti della Campania ha contestato un danno erariale di 3,7 milioni di euro per indennità accessorie erogate a responsabili di segreteria e coordinatori, legati al supporto del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari della Regione Campania. Questa accusa coinvolge 17 persone, tra cui politici (compresi diversi consiglieri regionali attuali) e dirigenti, che oggi hanno ricevuto un invito a dedurre.

L'indagine

L'indagine riguarda il periodo 2019-2021 e ha avuto origine da un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica e da una denuncia anonima. La Corte dei Conti si è concentrata sull'assegnazione di indennità economiche che di fatto equiparavano il personale coinvolto a dirigenti di terzo livello, senza rispettare le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Secondo la magistratura contabile, queste somme sono state erogate "in mancanza di un addentellato di fonte primaria statale", violando norme costituzionali e superando le competenze del legislatore regionale. Nonostante fosse stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, la Regione avrebbe continuato a erogare queste indennità, mantenendo il trattamento economico accessorio inalterato per il personale regionale. La Corte dei Conti accusa i responsabili di aver attribuito indebitamente un trattamento economico pari a quello dei dirigenti, in contrasto con le normative vigenti e con la riserva di competenza esclusiva del legislatore statale. Questo comportamento, secondo la Procura, ha causato un danno erariale significativo alle casse regionali.

Questi gli invitati a dedurre:

Gennaro Oliviero - Attuale presidente del Consiglio regionale della Campania

Loredana Raia (Pd) - Consigliere regionale

Fulvio Frezza (Gruppo misto) - Consigliere regionale

Valeria Ciarambino (Gruppo misto, ex Movimento 5 Stelle) - Consigliere regionale

Andrea Volpe (Psi) - Consigliere regionale

Massimo Grimaldi (Nuovo Psi) - Consigliere regionale

Alfonso Piscitelli (Fratelli d'Italia) - Consigliere regionale

Antonio Marciano (Pd) - Ex consigliere regionale

Vincenzo Maraio - Ex consigliere regionale

Ermanno Russo (Fi) - Ex consigliere regionale

Flora Beneduce (Fi) - Ex consigliere regionale

Mario Vasco - Segretario generale delle deliberazioni

Maria Salerno - Direttore generale risorse umane finanziarie e strumentali

Santa Brancati - Dirigente segretario generale

Lucio Varriale - Firmatario per Istruttoria, regolarità tecnica contabile e legittimità

Iannone: "Errare è umano ma perseverare è diabolico"

“L’ennesima vicenda che coinvolge la Regione Campania, dove evidentemente manca la trasparenza, in merito al danno erariale. Tra i destinatari degli inviti a dedurre notificati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli figura anche Vincenzo Maraio, segretario del Partito socialista italiano. E guarda caso Maraio proprio oggi inizia l’incarico che incredibilmente De Luca gli ha conferito per coprire quel posto che era di Oddati, anch’egli coinvolto in una vicenda giudiziaria. Errare è umano ma perseverare è diabolico, dal momento che lo stesso De Luca ha già ricevuto condanne per danno erariale. Mi auguro che il tempo e il lavoro della magistratura faccia piena luce su questa vicenda ma ritengo che sia compito della politica attivare i suoi anticorpi anche in via cautelare”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.