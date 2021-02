Aumento contagi nelle scuole della Campania: slitta la decisione sulla chiusura

Al momento, dunque, non saranno firmate ordinanze di interruzione delle attività scolastiche in presenza neanche per le secondarie di secondo grado

L'Unità di Crisi della Regione Campania, riunitasi oggi per discutere della situazione dei contagi legata al mondo della scuola, ha deciso di aggiornarsi a martedì prossimo per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio nelle scuole, anche in relazione alle attività in presenza che, negli istituti superiori, sono ripartite da lunedì scorso.

L'aumento dei casi

Al momento, però, non saranno firmate ordinanze di interruzione delle attività scolastiche in presenza neanche per le secondarie di secondo grado. L'unità di crisi ha comunque preso atto del "trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica - spiega una nota della task force regionale - nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui da' atto anche il verbale odierno della cabina di regia nazionale.