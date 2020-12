Covid-19: la Campania resta zona arancione, Azzolina critica le scuole chiuse

La Campania resta, al momento, zona arancione. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre.

La polemica sulla scuola

La decisione sulla chiusura della scuola in Campania "è stata presa dalla Regione: sono convinta che in alcune aree del Paese, dove ci sono alti tassi di dispersione scolastica, la chiusura è un danno enorme, mi batto per la riapertura". Lo dice sui social la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rispondendo nella rubrica "la ministra risponde".