Covid-19, la Campania è zona arancione: ecco le nuove regole da rispettare

Niente più zona rossa per la Campania. La cabina di regia del ministero della Salute ha, infatti, deciso di far rientrare la regione nell'area “arancione” a partire da domenica 6 dicembre.I dati di questi giorni, in effetti, fanno ben sperare con la curva dei contagi che continua a scendere. Oggi la percentuale positivi-tamponi è parti all'8,8%, ieri era 9,3%. Dati incoraggianti, dunque. Ma l'invito del governatore Vincenzo De Luca è, comunque, chiaro: serve rigore.

Cosa si può fare e cosa no in zona arancione

- Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (per i quali va usata l'autocertificazione.

- Si può fare attività sportiva all'interno del proprio comune, all'aperto. Chiuse palestre e piscine.

- Negozi aperti, centri commerciali chiusi nel weekend. Sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ma consentito l'asporto fino alle 22 e gli ordini a domicilio (senza limiti di orario).

- Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche

- E' consentito il transito verso regioni con restrizioni diverse esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

- Sempre consentito il rientro a casa.

Le norme per tutti dal 21 dicembre al 6 gennaio

In sintesi, le misure contenute nel nuovo DPCM del Consiglio dei Ministri:

- COPRIFUOCO

Divieto di circolazione dopo le 22:00 e fino alle 5:00. Il 31 dicembre divieto dalle 22.00 alle 7.00

• DIVIETO DI MOBILITÀ TRA REGIONI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni. Deroghe solo per ritornare ai luoghi di residenza o domicilio. Restano intatte le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute.

Per il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio vietati gli spostamenti tra comuni.

• DIVIETO DI MOBILITÀ COMUNI

Per il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà proibito spostarsi da un Comune all’altro. Sono esclusi gli spostamenti per lavoro, salute e necessità.

• QUARANTENA PER CHI TORNA DALL'ESTERO

Valido dal 21 dicembre al 6 gennaio.

• RISTORANTI E BAR APERTI A PRANZO

Nelle zone gialle anche nei giorni di festività, si potrà pranzare al ristorante il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l'Epifania. Chiusura alle 18.00.

Nelle zone rossa e arancione aperti dalle 5:00 alle 22:00 solo per asporto, consegna a domicilio sempre consentita.

• NEGOZI E OUTLET

I negozi aperti fino alle 21:00

I centri commerciali limitati dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi.

• SCUOLA in presenza dal 7 gennaio

• CHIUSI IMPIANTI SCI

• CROCIERE VIETATE dal 21 dicembre 6 gennaio