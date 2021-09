Covid-19, De Luca valuta la proroga dell'obbligo delle mascherine all'aperto

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca starebbe per firmare un'ordinanza per prorogare l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, secondo quanto apprende l'agenzia Dire.

L'ordinanza

Il provvedimento attualmente in vigore, in scadenza venerdì 1 ottobre, prevede come in tutto il territorio regionale sia obbligatorio indossare i dispositivi di protezione in ogni luogo non isolato (come centri urbani, piazze, lungomari) nelle ore e in situazioni di affollamento, quando si è in fila, si visitano mercati o fiere, si partecipa a eventi, si attende un mezzo di trasporto come un traghetto o una nave. Le disposizioni sono similari all'ordinanza del ministero della Salute attualmente in vigore, ma potrebbero essere espressamente richiamate nella nuova ordinanza in arrivo in Campania.