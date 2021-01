Indice RT: in Campania il più basso d'Italia

L'ISS, però, invita a non abbassare la guardia dato che l'RT è un indice estremamente volatile e che ad un suo aumento, normalmente, seguono aumenti degli altri indici di pericolosità del virus come i contagi, i ricoveri e, purtroppo, le morti

Buone notizie per l'Italia ed in particolare per la Campania: l'indice RT (tasso di contagiosità del Covid-19) è sceso sotto l'1 e nella nostra regione è il più basso d'Italia. Questi risultati, giunti a circa un mese mese dal Natale, indicano, probabilmente, che le chiusure nei giorni di festa hanno limitato il contagio. Un altro dato positivo di ieri riguarda i guariti: nella nostra regione sono stati oltre 10.000.

L'invio dell'ISS

L'Istituto Superiore di Sanità, però, invita a non abbassare la guardia dato che l'RT è un indice estremamente volatile e che ad un suo aumento, normalmente, seguono aumenti degli altri indici di pericolosità del virus come i contagi, i ricoveri e, purtroppo, le morti. In particolare questi dati sono relativi al periodo tra il 30 dicembre e il 12 gennaio.

