Covid-19, in Campania 350 mila test antigenici per le scuole

Per far fronte al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l'invio di 350 mila test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana.

L'annuncio

Da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che "in tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico".