Covid-19, Zaia risponde a De Luca: "Ha da passà a' nuttata"

"De Luca? Sinceramente non l'ho visto, ha da passa' 'a nuttata, Napoli milionaria, De Filippo". Così il presidente del Veneto Luca Zaia, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le critiche nei suoi confronti da parte del presidente della Campania, sui rischi del tampone fai-da-te per il Coronavirus.

La risposta sul test

Zaia ha rivendicato il suo operato anche rispetto alle perplessità di De Luca: “In tv fanno vedere i miei conti fatti a mente, e li so fare. Hanno anche chiamato un matematico e mi ha dato ragione" ironizza con i giornalisti la presa in giro nei suoi confronti fatta dalla trasmissione Propaganda live su La7. Il programma ha riprodotto un video di una delle conferenza stampa in cui Zaia faceva calcoli; la matematica Chiara Valerio gli ha dato ragione. "Ma non tutti - ha precisato Zaia - studiano le proporzioni a scuola" Poi ha annunciato: "Il 23 novembre daremo la nostra risposta rispetto al vaccino anti covid. Per noi è un lavoro stimolante, abbiamo la fortuna di poter contare sul lavoro della dottoressa Russo. In conferenza regioni abbiamo il professore Palù, sarà l'uomo giusto al momento giusto. E' stimolante - ha ribadito il Governatore - perché utilizzeremo questa organizzazione anche per altre attività e ne uscirà una grande sanità. A gennaio avremo 3 mln 400 mila dosi di vaccini, ci vogliono due dosi per ogni cittadino. Saranno dedicati al personale sanitario e alle categorie a rischio, anziani e case di riposo, a seguire crescendo di disponibilità di dosi, avremo imbarazzo della scelta", ha concluso Zaia.