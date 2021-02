Covid-19, l'ira di De Luca: "Assembramenti? Giovani senza mascherina sono imbecilli fenomenali"

"Tenetevi le mascherine anche quando andiamo a dormire. Noi come Campania siamo in zona gialla da parecchie settimane e questo non è un regalo, è una condizione di vantaggio per tante attività economiche: ristoratori, albergatori, che hanno avuto un po' di respiro, ma stiamo attenti perché se facciamo gli squinternati noi fra una settimana chiudiamo tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina alla consegna a Trenitalia del primo dei 15 treni “Rock” previsti per il 2021, condannando gli assembramenti dell'ultimo weekend.

La bacchettata ai campani

De Luca ci va giù duro: "Gli assembramenti che abbiamo avuto questo fine settimana sono da irresponsabili bisogna dirlo con chiarezza. Non è che la sera andiamo nell'area dei baretti e facciamo quello che vogliamo, non è possibile. Centinaia di persone senza mascherina - incalza il governatore - ma stiamo scherzando? Allora dobbiamo sapere che il problema lo risolviamo quando avremo terminato la campagna di vaccinazione. Più ci sono restrizioni più dobbiamo essere previdenti e responsabili".

L’appello alla movida

"Lo dico ai ragazzi, ai giovani: non fate i fenomeni, perché chi si toglie la mascherina non è un fenomeno. È un imbecille fenomenale, ma è un imbecille. Dateci una mano a governare il problema - rimarca De Luca - finché non completiamo il piano di vaccinazione per tutti i nostri cittadini. Se Dio vorrà e se riusciremo ad avere i vaccini, entro il 2021 vacciniamo 4.600.000 cittadini campani, ma ci deve arrivare il vaccino altrimenti siamo in grande difficoltà".