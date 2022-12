Possibile peggioramento del Covid-19: il Ministero ipotizza il ritorno della mascherina al chiuso

L’utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave.

E' scritto sulla circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023', firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal direttore della Programmazione Stefano Lorusso, ed elaborata con il supporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Il ministero della Salute ha, dunque, indicato alcune disposizioni da seguire in caso di peggioramento della situazione epidemiologica.

I dettagli

Tra queste, l'uso della mascherina al chiuso, il lavoro domiciliare e la riduzione delle aggregazioni di massa, nonchè la ventilazione degli ambienti chiusi e l'intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid, con un’ulteriore dose per alcune categorie a rischio.