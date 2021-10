Covid-19, balzo dei nuovi casi in Campania nell'ultima settimana: +34%

La settimana epidemiologica appena passata, quella dal 18 al 24 ottobre 2021, chiude con un considerevole aumento di nuovi casi da Covid-19. In Italia ne sono 23.286 rispetto ai 17.583 della settimana scorsa (+32%). Una inversione di tendenza già verificatasi in Campania 7 giorni fa e confermata anche in questa settimana.

I dati

I nuovi positivi nella nostra regione sono 2.490 (+34%), come evidenzia la consueta analisi settimanale dei dati realizzata dal Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute Anci Campania, Antonio Salvatore. Per l’effetto di questo aumento, in Campania è lievitata anche l’incidenza su 100 mila abitanti da 33 a 44 con la migrazione alla classe di rischio “moderato”. Permane un tasso di positività sui tamponi superiore alla media nazionale: 1,6% vs 0,7%. Stabile il tasso d’occupazione dei posti letto di area medica al 5%, mentre cresce quello di terapia intensiva al 4%; entrambi però sotto soglia critica. Migliora il dato dei decessi: in 24 giorni ne sono 96 rispetto ai 208 di settembre 2021.