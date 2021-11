Misure anti Covid, parla De Luca: "Controlli straordinari delle forze dell'ordine"

"Abbiamo chiesto che venga predisposto un piano straordinario di controlli da parte delle forze dell'ordine". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi alle misure anti Covid. In Campania, i contagi crescono: sono circa i nuovi positivi.

La cabina di regia

"Nel corso dell'incontro di oggi con il Governo abbiamo confermato la piena condivisione delle misure anti Covid che puntano a contrastare il diffondersi del contagio. Occorre separare nettamente la posizione di chi si è vaccinato da chi non lo ha fatto e da chi non intende vaccinarsi. Ma occorre anche e soprattutto evitare di vanificare l'effetto di tali misure; quindi abbiamo chiesto che venga predisposto contestualmente un piano straordinario di controlli da parte delle forze dell'ordine, per garantire la piena osservanza delle disposizioni di legge, prevedendo sanzioni fino a mille euro. Senza controlli costanti e efficaci, si rischia di vanificare ogni sforzo e di registrare nelle prossime settimane una grave espansione del contagio con la inevitabile chiusura delle attività. Quanto accaduto in Austria sia d'insegnamento".