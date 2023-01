Impennate di contagi e vittime per il Covid, in Cina: annunciato il vertice Ue

Si terrà il 4 gennaio, il vertice Ue da cui la Cina potrebbe uscirne di nuovo isolata, così come accadde nel 2020 con l’esplosione della pandemia di Covid. Nell'incontro, si discuterà per dare una risposta ai viaggiatori provenienti dalla Cina che continua a registrare impennate di contagi e vittime.

Il vertice

Il vertice è stato chiesto principlamente da Roma, dopo che il governo guidato dalla Meloni ha deciso, tra i primi in Europa, di imporre i tamponi per tutti i passeggeri in arrivo dal Paese asiatico.