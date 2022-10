Emergenza Covid, il Ministero: "La pandemia non è ancora terminata"

"L'ondata estiva ha evidenziato che la pandemia non è ancora terminata". Lo ha precisato il Ministero della Salute che sta valutando come "affrontare un autunno e un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute". A tutte le Regioni è stata recapitata la bozza di circolare dal titolo "Indicazioni per la gestione dell'epidemia SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023". In corso, dunque, l'attività preparatoria per poter affrontare l'epidemia: il Ministero ha anche annunciato che il futuro della pandemia da Sars-Cov-2 non dipende solo da nuove varianti del virus, "ma anche dai comportamenti e dallo stato immunitario della popolazione". Secondo gli esperti, sarà importante valutare il livello di adesione alla campagna della quarta dose. Tra gli altri fattori da attenzionare, il ritorno tra i banchi e quindi i contatti al chiuso con i relativi rischi e gli effetti del Long Covid, alias gli effetti a lungo termine del virus.

Le misure di prevenzione

In merito alle precauzioni, il tracciamento dei contatti e la quarantena dovrebbero essere applicate solo per i soggetti a rischio e quindi in luoghi sensibili come le strutture sanitarie. Circa le mascherine - ora non più obbligatorie sui mezzi pubblici- il Ministero spiega che non è escluso che possano ancora tornare utili in spazi pubblici, in caso di peggioramento epidemiologico. Inoltre, sono da valutare, in caso di nuovi allarmanti scenari, l'adozione temporanea dello smart working e la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti. Ribadita pure l'importanza di un'adeguata ventilazione.

I vaccini

Circa i nuovi vaccini bivalenti, si mira ad effettuarli soprattutto ad anziani e fragili, scongiurando l'ospedalizzazione.