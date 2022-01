Allarme Covid nelle scuole, De Luca a Bianchi: "25.745 positivi in una settimana". A Salerno aumentano le classi in quarantena

Aumentano ancora i contagi nelle scuole della Campania. I dati rilevati dalle Aziende Sanitarie della Campania sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio 2022 ammontano a 25.745. I contagi riguardano le seguenti fasce di età: 0-5 anni (7.442), 6-10 anni (10.881), 11-13 anni (7.422); totale 0-13 anni: 25.745. “Ritengo opportuno inviare questi dati al Ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al Ministro dell'Istruzione Bianchi".

Allarme nel salernitano

"Abbiamo avuto negli ultimi giorni, anche nella città di Salerno, un incremento importante di classi poste in quarantena. Una settimana fa, erano sei o sette; adesso, sono 32 o 33". A sottolinearlo è il direttore del servizio Igiene e Sanita' pubblica dell'Asl, Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell'azienda sanitaria per l'emergenza Covid. "C'è una crescita importante di classi in quarantena dove, comunque, si creano situazioni di positività", ribadisce. L'Asl intanto ha già registrato 10mila vaccini tra i ragazzini dai 5 agli 11 anni e "gli iscritti in piattaforma continuano a crescere, per fortuna". In fase di rinforzo anche le attività delle Usca sul territorio, che nei giorni scorso avevano presentato qualche criticità. "Da stamattina - evidenzia il manager - è perfettamente funzionante, di nuovo, il centro drive in a Capitolo San Matteo con i militari. Abbiamo una distribuzione di vaccini su tutto il territorio che si avvicina, ormai, al 44% sulla popolazione generale. Abbiamo fatto 450mila terze dosi". Quanto alla situazione dei posti letto negli ospedali, Saggese Tozzi rileva che "i centri ospedalieri sono sì occupati, però abbiamo ancora qualche posto libero di terapia intensiva e questo significa che la situazione non è così drammatica".