Covid, De Luca avverte: "Se irresponsabili ad agosto allora invece tempi difficili"

Il governatore della Campania è intervenuto, oggi, sull'andamento dell'epidemia da covid in vista dell'autunno

"Mi aspetto quello che prepareremo con le nostre mani: se saremo persone responsabili mi aspetto un periodo di serenità in cui dovremo fare ancora i conti con l'epidemia ma nel quale potremo vivere. Se invece saremo irresponsabili in questo mese di agosto avremo ancora tempi difficili''. Così è intervenuto, oggi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'andamento dell'epidemia da covid in vista dell'autunno.

L'appello del governatore

De Luca si augura che "i nostri concittadini capiscano che più siamo responsabili e più ci avviciniamo al ritorno alla vita normale sul piano dell'economia e anche delle relazioni umane - ha sottolineato De Luca - Più siamo irresponsabili, scapigliati e più raccontiamo stupidaggini a proposito della campagna di vaccinazione e più questo calvario è destinato a durare nel tempo. Ma io - ha aggiunto - voglio sperare, soprattutto in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, che prevalga il senso di responsabilità e si completi la campagna di vaccinazione nella nostra regione''.