Covid, De Luca: "Il virus è ancora pericoloso, mai abbassare la guardia"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a lanciare l’allarme sulla diffusione del Covid-19. “La Campania ha saputo rispondere all’emergenza con efficienza e organizzazione, dimostrando di non essere seconda a nessuno. Lo sforzo prodotto è imponente per mettere al sicuro la popolazione”.

L’appello

De Luca si è soffermato sulla campagna vaccinale: "Tuttavia il virus è ancora presente e pericoloso, non possiamo abbassare la guardia se vogliamo conservare il vantaggio acquisito”. E ancora: “Ribadiamo quindi l’invito a vaccinarsi per chi non lo ancora fatto, e a prepararsi per la terza dose per chi è già vaccinato da oltre 6 mesi” conclude De Luca.