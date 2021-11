Covid, De Luca: "Lockdown per i no vax? Sarebbe il minimo. Siamo alle prese con imbecilli"

"Lockdown per non vaccinati? Sarebbe il minimo, per quello che mi riguarda". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo riconosciuto in queste settimane - ha aggiunto De Luca - l'irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei Paesi civili si chiama irresponsabilità. Mi auguro che tutti quanti, di fronte a questa quarta ondata, capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti. Mi pare evidente chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità".

L’ironia

Come gli capita spesso, De Luca ha usato anche l’ironia. “Mi rimane solo il napalm, o il lanciafiamme. Oltre non so”: con questa battura ha risposto ai cronisti che chiedono cosa pensi di eventuali restrizioni per i non vaccinati nel caso di un ritorno alle zone gialle, come hanno ipotizzato altri presidenti di Regione, alle prese con l'incremento dei positivi e soprattutto dei ricoveri. Presentando la nuova piattaforma regionale per ridurre i tempi della burocrazia, a cominciare dai lavori pubblici, De Luca elencando le priorità per la ripresa economica, fa riferimento anche all'emergenza Covid. "Siamo alle prese con imbecilli - dice - che anzichè vaccinarsi, fanno i cortei".