Covid, De Luca proroga l'obbligo delle mascherine: "Da qui a un mese situazione delicata"

"Se non avessimo adottato con polso fermo misure più restrittive che in altre parti d'Italia, potevamo avere un'ecatombe nell'area metropolitana di Napoli, che è la più densamente popolata d'Europa e se abbiamo reso obbligatoria la mascherina anche all'aperto non lo abbiamo fatto per divertirci: abbiamo la più alta densità abitativa d'Italia e dunque dobbiamo essere più prudenti di altri". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro con i sindaci della Valle Caudina, ai quali ha ricordato anche "la delicata situazione che da qui ad un mese dovremo affrontare". Un "imbuto", lo definisce De Luca: "Dovremo completare la terza dose per il personale sanitario e quello scolastico, per i quali la soglia di protezione vaccinale si sta abbassando e al tempo stesso dovremo fronteggiare l'emergenza dell'influenza stagionale".

Le critiche agli "imbecilli"

Gli irresponsabili che dicono no al vaccino e al green pass stanno determinando una nuova ondata di contagi e quindi dobbiamo preoccuparci perchè da qui ad un mese non si chiudano di nuovo le scuole, i bar, i ristoranti e le attività commerciali. Se continuiamo a fare il nostro dovere fino in fondo e ci vacciniamo, la situazione rimane sotto controllo. Se continuiamo a fare gli imbecilli, prima o poi dovremo richiudere l'Italia". Da San Martino Valle Caudina (Avellino) dove ha inaugurato i lavori finanziati dalla Regione in seguito all'alluvione che il 21 dicembre del 2019 colpì il comune irpino, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria. "Non è finita. Oggi abbiamo 620 positivi che non vanno negli ospedali o in terapia intensiva perchè la metà è vaccinata con prima o seconda dose. La situazione diventa preoccupante - ha aggiunto De Luca - perchè la popolazione studentesca sotto i 12 anni non è vaccinata come non lo sono ancora 15 milioni di italiani. E' evidente che prima o poi arriva un'altra ondata di contagi. Capisco le preoccupazioni e le paure delle famiglie per il vaccino destinati ai più giovani. A questi nostri concittadini rinnovo il mio appello perchè prevalga il senso di responsabilità".

La nuova ordinanza

Su tutto il territorio regionale della Campania, dal 1 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:

1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 25 del 30/09/2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, per l’effetto:

1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:

a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

1.2. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;

1.3. fatte salve le disposizioni che impongono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, detto obbligo resta fermo, anche all’esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto.