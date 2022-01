Covid, De Luca contro Bianchi: "Nelle scuole solo caos". E conferma: "Mascherina sempre obbligatoria all'aperto"

"Avevo proposto di prenderci due settimane per allargare la campagna di vaccinazione per la fascia di età cinque-undici anni. Il 10 gennaio in Campania avevamo 25mila bambini vaccinati, poco più del 10%. Oggi abbiamo 150mila bambini vaccinati. Cioè, avessimo avuto due settimane di tempo per ampliare vaccinazione, avremmo aperto le scuole senza moltiplicare il contagio come sta avvenendo". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione dell'inaugurazione, a Salerno, del corso Its per tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici.

L'affondo contro Bianchi

"Perchè - aggiunge il governatore - dopo la truffa mediatica del 10 gennaio da parte del ministero della Pubblica Istruzione, è tutto aperto per il 95% va bene abbiamo verificato che nelle scuole c’è il caos". Le famiglie - sottolinea - non sanno neanche come fare per riportare i bambini in classe, le mascherine non ci sono, i tamponi non ci sono, l'accordo con i medici di medicina generale non c’è. Dovevamo fare una giornata di propaganda. Lasciamo perdere, questo e' alle nostre spalle".

L’uso della mascherina

De Luca si sofferma anche sulla campagna vaccinale: “Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perchè nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi, per quello che ci riguarda in Campania, continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono diversamente". E aggiunge: "Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perchè - ribadisce il governatore - la densità abitativa che c’è in Campania non c’è in nessun'altra parte d'Italia; quindi, dobbiamo essere un po' più prudenti. Se sarà così possiamo guardare, credo con fiducia, alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti". "Se Dio vuole, si sta raffreddando l'onda del contagio. Se rimaniamo prudenti, credo che torneremo alla vita normale" conclude De Luca.