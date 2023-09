Covid-19: tamponi in ospedale solo per i sintomatici, in Campania richieste misure più stringenti per l'aumento dei casi

Il Ministero della Salute l'8 settembre ha dettato le nuove regole da seguire, in materia Covid-19, per l'autunno. In particolare, ha raccomandato l'obbligo di effettuare tamponi, negli ospedali, solo a chi presenti sintomi dell'infezione, fermo restando "la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei test e delle misure di prevenzione e protezione aggiuntive". Se possibile, inoltre, è opportuno attivare o mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, Vrs, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da Sars-Cov-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. Per i pazienti che all'anamnesi dichiarino di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per Sars-Cov-2 e, infine, per gli asintomatici in procinto di essere ricoverati o trasferiti in altri reparti, pure è previsto test diagnostico.

Le preoccupazioni in Campania

In Campania, dal canto suo, il dirigente della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, Antonio Postiglione, e altri dirigenti hanno scritto al Governatore Vincenzo De Luca, chiedendo che l'obbligo di tampone venga esteso a chiunque acceda ai Pronto Soccorso. Con l'imminente inizio dell'anno scolastico 2023/2024, i dirigenti, infatti, temono che possa tornare un aumento dei contagi.

La scuola

Intanto, l'aumento nelle ultime settiname dei casi Covid preoccupa il mondo della scuola (vedi tabella in alto ndr): l'associazione dei dirigenti scolastici annuncia una serie di contromisure, fra le quali la distribuzione delle mascherine e gel igienizzante, per chi ne farà richiesta.