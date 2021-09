Campo rom di Giugliano: allarme contagi, prorogata l'ordinanza di De Luca

E' stata pubblicata una proroga delle misure disposte con l’ordinanza regionale del 2 settembre per l’area del Campo Rom a Giugliano, in via Carrafiello, per arginare i contagi da Covid riscontrati. Tra l'altro, numerose persone si sono rifiutate di sottoporsi al tampone.

Dal 16 settembre e fino al 26 settembre, dunque, ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il Campo Rom di Via Carrafiello è

fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle abitazioni.

