Quotidiano tedesco elogia la Campania sui vaccini, De Luca: "Corriamo più di tutti"

Il quotidiano tedesco Die "Welt", in un articolo intitolato “Perché l'Italia lascia indietro quasi tutta l'Europa per le vaccinazioni”, sottolinea come “la tipica differenza fra Nord e Sud, che vede in genere il Nord più efficiente e il Sud più lento e caotico, sia in questo caso capovolta: la regione più veloce è la Campania”.

Il commento

A rivelarlo, su Facebook, è il presidente della Regione Vincenzo De Luca: "Ancora una volta, come era già accaduto a marzo, i media internazionali riconoscono il grande valore e l’alto livello di efficienza della sanità campana nella lotta contro il virus. Grazie a tutti gli operatori della Sanità per l’impegno e la professionalità.Un motivo di orgoglio per tutta la Campania e una spinta a continuare sempre con il massimo sforzo questa battaglia".