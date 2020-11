Richiesta di medici al Governo, la Regione Campania smentisce la "fake news"

La Regione Campania smentisce quella che definisce una fake news. La vicenda in questione riguarda la richiesta di medici al Governo che, secondo quanto riportato da alcuni sui social, sarebbe partita solo il 13 novembre.

La precisazione

In una nota, Palazzo Santa lucia “smentisce totalmente la falsa notizia” e pubblica in la nota citata dalla Protezione Civile Nazionale nella propria ordinanza, dalla quale “si evince chiaramente come si faccia seguito alle richieste ufficiali già inoltrate prima l'8 ottobre scorso e poi ancora il 28 ottobre (non il 13 novembre), le quali sono successive peraltro a ulteriori, reiterate identiche richieste protocollate nei mesi precedenti”.