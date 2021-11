Conferenza Stato Regioni, la Campania chiede il ritorno della Dad dall'8 dicembre per scongiurare i contagi

“Abbiamo proposto che, a partire dall’8 dicembre, considerato che ci separano 10 - 12 giorni dalla pausa natalizia, si preveda un mese di didattica a distanza per la scuola dell’obbligo perchè i dati sono molto preoccupanti in quella fascia d'età”

Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola: il ritorno alla Dad è stato proposto dalla Campania, in sede di Conferenza Stato Regioni. La nostra regione,dunque, ha chiesto al Governo guidato dal premier Draghi, per 15 giorni circa (esclusi i giorni di vacanze natalizie ndr) le lezioni a distanza per gli alunni della primaria e delle medie inferiori.